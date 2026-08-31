Археологи третій рік поспіль досліджують городище-капище в Ілові

Археологи продовжують досліджувати багатошарову пам’ятку в межах заповідника «Стільське городище» у селі Ілів Стрийського району на Львівщині. Цього року вони вивчали споруду, яку раніше вважали язичницьким капищем, однак нові результати наштовхують на інші висновки. Про підсумки розкопок повідомили на сторінці заповідника.

Польовий сезон тривав із 10 до 28 серпня під керівництвом кандидата історичних наук Андрія Гавінського. Археологи зосередилися на вивченні так званого «капища» – насипу заввишки близько метра з внутрішнього боку валу дитинця. Частково його досліджували ще у 1987 році Борис Тимощук та Ірина Русанова. Тоді споруду інтерпретували як язичницьке святилище – постамент, на якому міг стояти ідол. Цього сезону дослідники планували повністю розкрити об’єкт, вивчити його у зв’язку з оборонними конструкціями валу та встановити його призначення і час спорудження.

Під час розкопок археологи з’ясували, що в основі насипу була кам’яна конструкція П-подібної форми. Вона складалася з великих брил каміння, мала близько 7 м завдовжки та 3,5–4 м завширшки. Меншими сторонами конструкція прилягала до основи оборонного валу.

Під час розчищення валу також виявили складні конструктивні елементи, зокрема рештки перепалених дерев’яних колод і дощок. У заповненні споруди та насипу валу знайшли нечисленні археологічні матеріали, які належать до різних культур – від енеоліту до княжого періоду.

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За підсумками польового сезону провели семінар, учасники якого обговорили можливі інтерпретації виявленої споруди. Серед кількох версій найімовірнішою назвали припущення, що тут могла стояти середньовічна дерев’яна вежа на кам’яному фундаменті.

фото заповідника

Дослідники зазначають, що остаточні висновки потребують подальшого вивчення матеріалів. Результати багаторічних досліджень «Ілівського городища-святилища» планують опублікувати в колективній монографії. Археологи також визначили подальші напрямки досліджень цієї та інших пам’яток, які входять до складу історико-культурного заповідника «Стільське городище».

Археологічні дослідження цієї пам’ятки тривають із 2023 року. Розкопки проводить спільна експедиція Історико-культурного заповідника «Стільське городище» та Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України. До робіт також долучаються студенти, волонтери та краєзнавці.