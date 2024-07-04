В Тернопільській області НМТ здавали 9036 випускників

Сто випускників з Тернопільщини склали національний мультипредметний тест на 200 і більше балів. У п'яти учасників по 600 максимальних балів з трьох предметів. Загалом в Тернопільській області на складання національного мультипредметного тесту зареєструвалося 9036 випускників.

На Тернопільщині цьогоріч національний мультипредметний тест на 200 балів і більше склали 100 майбутніх абітурієнтів. В 2023 році таких випускників в області було лише 80. Також цьогоріч є п’ятеро хлопців та дівчат, який склали НМТ на 600 максимальних балів з можливих. Про це в Facebook повідомив 4 липня заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк.

«У п'яти учасників 200 балів з трьох предметів – це випускники Монастириської загальноосвітньої школи, двоє випускників із Заліщицької гімназії, Тернопільських ЗОШ №19 та №27. У 12 випускників закладів загальної середньої освіти 200 балів з двох предметів, в решти 83 — з одного», – зазначив Юрій Шайнюк.

Освітянин зазначив, що високі показники є й серед студентів закладів фахової передвищої освіти. Шість випускників, які отримали 200 балів і вище – це двоє учнів Галицького фахового коледжу, Тернопільського фахового коледжу ТНТУ, Бережанського агроколеджу, Зборівського фахового коледжу ТНТУ та Теребовлянського мистецького коледжу. За його словами, на участь в національному мультипредметному тесті зареєструвалися 9 036 учасників з Тернопільської області.

Додамо, що у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії, в Україні вже третій рік поспіль замість ЗНО проводять національний мультипредметний тест. Цьогоріч основна сесія національного мультипредметного тесту тривала з 14 травня по 24 червня. Додаткова сесія триватиме з 11 по 19 липня. Тож випускників, які набрали 200 балів і вище, може бути більше.