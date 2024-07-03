Лише дев'ятеро випускників склали НТМ на 400 балів

Випускник з Буковини Давид Томнюк отримав максимальні 600 балів з національного мультипредметного тесту. В Путильській громаді хлопець перший, який склав всі три предмети на такий високий рівень. Загалом в області є 57 випускників, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів і більше.

На Буковині за результатами національного мультипредметного тесту є лише один випускник, який склав всі три предмети на максимальні 200 балів. Про це ZAXID.NET розповіла директорка Чернівецького обласного департаменту освіти Оксана Сакрієр.

Це випускник Путильського ліцею Давид Томнюк. Він складав тести на 200 балів з української мови, математики та історії. Про досягнення хлопця також повідомили і на Facebook-сторінці навчального закладу.

Випускник Путильського ліцею Давид Томнюк

«Така знаменна подія відбулася вперше в історії Путильщини – ще жоден випускник не складав ЗНО або НМТ на 200 балів з трьох предметів», – зазначили в Путильському ліцеї.

За словами директорки Чернівецького обласного департаменту освіти Оксани Сакрієр, в 2023 році в області дві випускниці склали НМТ на 600 балів. «Цього року дев'ятеро випускників склали тест на 400 балів, решта – набрали 200 балів», – розповіла Оксана Сакрієр.

400 балів мають випускники наступних закладів:

Марія Краснюкевич (Чернівецький ліцей №5 «Оріяна»);

Анастасія Лучишин (Чернівецький ліцей №5 «Оріяна»);

Михайло Огонюк (Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 «Престиж»);

Богдан Засимович (Чернівецький багатопрофільний ліцей № 4);

Вікторія Мойсова (Чернівецький ліцей № 9);

Карина Жалоба (Чернівецький ліцей № 9);

Олександр Настасій (Опорний заклад «Сокирянський ліцей №1»);

Анастасія Борзова (Сокирянський ліцей).

Найбільше випускників, які здобули 200 балів, навчалися в Чернівецькому ліцеї № 7 – 10 осіб, Чернівецькому ліцеї № 5 «Оріяна» – 7, Чернівецькому ліцеї № 9 – 7. У Чернівецькому ліцеї № 1 усі вісім одинадцятикласників мають найвищу кількість балів з математики. За словами Оксани Сакрієр, загалом у розрізі предметів 200 балів отримали з української мови 12 учасників тестувань, з математики – 21, з історії України – 9, а з англійської мови – 25.

Однак, кількість випускників, які склали на 200 балів може збільшитися. Зараз їх є 57. Наразі триває ще додаткова сесія, тому кінцевий результат буде лише на початку серпня.