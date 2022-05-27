Ремонтом легковиків, позашляховиків і навіть вантажних машин займаються викладачі і студенти училищ, де є відповідні спеціальності

У п'ятьох львівських професійних училищах безкоштовно ремонтують автомобілі для військових та волонтерів. За три місяці працівники та учні навчальних закладів відновили 35 автомобілів, повідомили у прес-службі ЛМР у п'ятницю, 27 травня.

Ремонтом легковиків, позашляховиків і навіть вантажних машин займаються викладачі і студенти училищ, де є відповідні спеціальності, на зразок – слюсар з ремонту колісних транспортних засобів чи електрозварник ручного зварювання.

Впродовж березня-травня майстри та учні з таких училищ відремонтували 35 машин:

Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва

Вище професійне училище №29 Львова

Вище професійне училище №20 Львова

Львівське вище професійне політехнічне училище

Львівське вище професійне училище комп'ютерних технологій та будівництва

Фото Львівської міськради

Ремонтом машин для потреб військових у львівських училищах займаються з 2014 року. «За цей час налагодили багато контактів із різними волонтерами, військовими, благодійними організаціями. Вони привозять нам різні позашляховики чи пікапи, потреба в яких є зараз на передовій. Спочатку ми проводимо техогляд машин, оцінюємо їх реальний стан. Потім ми проводимо технічне обслуговування, заміна масел, фільтрів», – розповів Назар Закаль, директор Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва.

Ремонт одного автомобіля може тривати від двох днів до двох тижнів.