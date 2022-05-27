Студенти та викладачі львівських училищ відремонтували 35 машин для військових
У п'ятьох львівських професійних училищах безкоштовно ремонтують автомобілі для військових та волонтерів. За три місяці працівники та учні навчальних закладів відновили 35 автомобілів, повідомили у прес-службі ЛМР у п'ятницю, 27 травня.
Ремонтом легковиків, позашляховиків і навіть вантажних машин займаються викладачі і студенти училищ, де є відповідні спеціальності, на зразок – слюсар з ремонту колісних транспортних засобів чи електрозварник ручного зварювання.
Впродовж березня-травня майстри та учні з таких училищ відремонтували 35 машин:
- Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва
- Вище професійне училище №29 Львова
- Вище професійне училище №20 Львова
- Львівське вище професійне політехнічне училище
- Львівське вище професійне училище комп'ютерних технологій та будівництва
Фото Львівської міськради
Ремонтом машин для потреб військових у львівських училищах займаються з 2014 року. «За цей час налагодили багато контактів із різними волонтерами, військовими, благодійними організаціями. Вони привозять нам різні позашляховики чи пікапи, потреба в яких є зараз на передовій. Спочатку ми проводимо техогляд машин, оцінюємо їх реальний стан. Потім ми проводимо технічне обслуговування, заміна масел, фільтрів», – розповів Назар Закаль, директор Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва.
Ремонт одного автомобіля може тривати від двох днів до двох тижнів.
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