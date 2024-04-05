«Цензорка» спирається на матеріал із реальних історій ув’язнених жінок

Відбулась онлайн-прем’єра мелодрами «Цензорка» спільного виробництва України, Словаччини та Чехії. Стрічка доступна на українських стримінгах.

Світова прем’єра відбулася в секції «Горизонти» Венеційського міжнародного кінофестивалю, де отримала приз за найкращий сценарій. Словаччина висунула стрічку на здобуття премії «Оскар» у категорії «найкращий міжнародний фільм».

Головна героїня фільму, Леся – молода мама, яка народила первістка у спеціальній вʼязниці. Це світ, населений лише жінками: медсестрами, увʼязненими та наглядачками. Лесю турбує лиш одне: чи дозволять їй зберегти опіку над дитиною. За її життям спостерігає співробітниця в’язниці, самотня цензорка Олена, якій усе складніше лишатися осторонь.

«Цензорка» спирається на матеріал із реальних історій ув’язнених жінок, які живуть в Одеській виправній колонії №74. Це одна з двох українських в’язниць, де відбувають покарання вагітні та жінки з новонародженими дітьми.

У стрічці зіграли жінки з реальним досвідом увʼязнення та працівниці колонії. Головну роль виконала професійна акторка Марина Клімова («Погані дороги»), а в одному з епізодів можна побачити Вʼячеслава Довженка («Кіборги», «Дільничний з ДВРЗ»). Цензорку втілила справжня співробітниця пенітенціарної служби Ірина Кір’язева.

«Цензорка» – дебютна повнометражна ігрова картина словацького режисера і сценариста Петера Керекеша. Сценарій він написав разом із Іваном Остроховським, який також відомий як співрежисер фільму «Фотофобія» спільного виробництва Словаччини, Чехії та України, призера Венеційського міжнародного кінофестивалю та кандидата на «Оскар» 2024 від Словаччини.

Український продюсер – Денис Іванов (кінокомпанія «Артхаус Трафік»).