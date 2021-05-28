З 1 травня в Україні набули чинності нові умови надання субсидій. Більшості одержувачів тепер не треба відвідувати органи соціального захисту населення, аби подати оновлені заяву та декларацію. Проте з цього правила є винятки.

Міністерство соціальної політики оприлюднило роз’яснення щодо чинних умов отримання субсидії, зокрема про те, хто мусить наново писати заяви, на який термін надаватимуть таку допомогу та які категорії громадян не матимуть права на неї.

1. Чи всім одержувачам необхідно подавати документи для продовження отримання субсидії?

Ні. Відповідно до рішення уряду, розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, відбувається без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі (гроші надходили на рахунок субсиданта в «Ощадбанку», а звідти – надавачам комунальних послуг);

була призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму; індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо переміщеним особам;

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.

2. Які документи, згідно з новими правилами, потрібні для переоформлення житлової субсидії?

Для призначення субсидії потрібно подати заяву відповідної форми і декларацію.

3. Для отримання бланків і подання документів обов’язково особисто приходити до управління соціального захисту?

Ні. Міністерство соціальної політики України повідомило структурні підрозділи з питань соціального захисту і територіальних громад про нові форми бланків відповідних документів: заяви про призначення та надання житлової субсидії й декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись по призначення житлової субсидії.

Отримати бланки можна безкоштовно і надаються вони у разі звернення громадянина безпосередньо до органу надання субсидій. Але їх також можна роздрукувати з сайту Міністерства соціальної політики (у цьому людям похилого віку можуть допомогти діти, онуки, знайомі). І тоді нікуди не треба ходити.

Заповнивши ці форми, можна відправити їх поштою на адресу місцевого управління соціального захисту населення (адреси управлінь вказані на сайтах регіональних органів виконавчої влади, а також на сайті Міністерства соціальної політики (перелік електронних адрес, *xlsx).

Також документи можна подати уповноваженій посадовій особі виконкому місцевої ради територіальної громади або у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) територіальної громади. Вони протягом трьох робочих днів передадуть заповнені документи структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Можна також заповнити бланки в електронному вигляді і надіслати їх електронною поштою.

4. Як діяти мешканцям громад, які були укрупнені через об’єднання?

Із питаннями про оформлення субсидій громадяни можуть звертатися до:

старост;

виконкому територіальної громади;

структурного підрозділу з питань соціального захисту громади;

Центру з надання адміністративних послуг (ЦНАП) територіальної громади;

органу соціального захисту держадміністрації району.

5. До якого часу можна подати документи на отримання субсидії в неопалювальний період?

Для громадян, які мають оновити документи для призначення субсидії, перехідний період триватиме з травня до кінця вересня, тобто, подавати документи можна упродовж п’яти місяців. При цьому, незалежно від строку звернення, субсидія буде призначена і нарахована з травня.

6. Чи можна зараз оформлювати субсидію вже на опалювальний період?

Наразі триває оформлення субсидії на неопалювальний період. Але субсидії призначаються з 1 травня й до кінця наступного опалювального періоду, тобто, до 30 квітня 2022 року. До поданих зараз документів інших у жовтні чи листопаді додавати нічого не потрібно. Як і раніше, інформацію про доходи громадян органи соцзахисту населення отримуватимуть самостійно. Відповідні запити будуть опрацьовуватися у режимі автоматичного обміну інформацією з Пенсійним фондом, фіскальною службою, фондами соціального страхування.

7. Як довго доведеться чекати призначення субсидії?

Зараз призначення субсидії у всіх випадках вирішується безпосередньо органами соціального захисту населення на підставі поданих документів […] процедура відбуватиметься у 10-денний термін.

8. Які категорії населення втратять право на субсидії?

Право на субсидії втратять ті, хто:

здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тис. грн одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;

одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією; має банківський депозит у сумі понад 100 тис. грн ;

; здійснив купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тис. грн ;

; декларує відсутність доходу і перебував за кордоном понад 60 днів , за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;

, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною; має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці;

з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці; не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;

за попередній період; має авто, якому менш ніж 5 років з дати випуску;

з дати випуску; має два і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;

з дати випуску; не має доходів і при цьому ніде не навчався, не працював, не мав статусу безробітного.

9. Як призначатиметься субсидія на понаднормову житлову площу?

Норма житла, на яку призначається субсидія, на домогосподарство з однієї особи становить майже 49 м2, і 13,65 м2 – на кожну наступну особу. Тобто, на сім’ю з трьох осіб – близько 75 м2.

Постановою, яка регламентує призначення житлових субсидій, визначено, що субсидія на понаднормову площу розповсюджується лише в одному випадку – якщо до складу домогосподарства входять непрацюючі непрацездатні особи (особи з інвалідністю, пенсіонери, діти). У таких випадках субсидії на понаднормову площу, як і в попередні опалювальні періоди, будуть нараховані автоматично на підставі інформації про склад домогосподарства та про соціальний статус його членів.

У наданні субсидії відмовлять, якщо площа квартири перевищує 130 м2, площа житлового будинку – 230 м2.

При призначенні субсидій не враховуються житлові приміщення, які перебувають у спільній частковій або сумісній власності, або розташовані у сільській місцевості й отримані у спадщину.

10. Чи є винятки в призначенні субсидій власникам кількох житлових помешкань?

Виняток буде зроблено лише тим, хто має кілька житлових приміщень у сільській місцевості, з огляду на їхню низьку вартість і неліквідність (зазвичай, це успадковане майно).

11. Чи передбачена субсидія у випадку, якщо хтось із членів родини мешкає за іншою адресою чи за кордоном?

Працездатні особи, котрі понад 60 днів відсутні за місцем реєстрації й не декларують своїх доходів, втрачають права на субсидію. Тож треба або задекларувати доходи, або змінити склад домогосподарства, інакше кажучи, місце реєстрації. На це, відповідно до закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», дається 30 днів.

Але якщо людина працює за кордоном й офіційно сплачує там податки, лікується чи доглядає за дитиною, то малозабезпечені члени її домогосподарства в Україні мають право на субсидію.

12. Які зміни в нарахуванні субсидій для власників розділених особових рахунків?

Ніяких змін не буде. Якщо в одному домогосподарстві мешкають дві родини чи більше, які сплачують за комунальні послуги на різні особові рахунки, і це документально підтверджено, їм субсидії будуть призначатися на загальних підставах.

13. Яку суму грошей можна тримати на банківському депозиті, щоб людина не втратила права на субсидію?

Ця сума становить 100 тис. грн. При цьому до сукупного доходу при розрахунку розміру субсидії дивіденди, отримані від розміщення депозиту, враховуватися не будуть.

14.Чи вплине на призначення субсидії сплата за навчання або лікування, якщо це буде велика сума?

Ні, не вплине.

15. 1 травня завершився процес монетизації субсидій. Яким чином ті, хто отримував їх у безготівковій формі, зможуть отримати «живі» гроші?

Всі, хто користувався безготівковою субсидією в минулому опалювальному періоді, зможуть отримати відповідні кошти до грудня поточного року. Тим, хто має рахунок в «Ощадбанку», вони надійдуть вже у червні, а хто не має його, мусить відкрити, щоб отримати гроші, зекономлені протягом минулого опалювального періоду, які можна буде використати на власні потреби.

Готівку у минулому опалювальному періоді отримували 95% субсидантів, а 5% (це 160 тисяч домогосподарств) користувалися безготівковою формою, яку адміністрував «Ощадбанк».