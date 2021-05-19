Кабінет міністрів вніс зміни до правил призначення житлових субсидій, спростивши процедуру їхнього отримання вже з 1 травня 2021 року. Відтепер субсидію за деякими винятками перепризначатимуть без подання нової заяви.

«Уряд спрощує процедуру отримання субсидії. З травня цього року були запроваджені нові правила отримання допомоги. Ми уважно аналізували ситуацію і сьогодні внесли певні корективи в ці правила. Нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви. З деякими винятками. При цьому верифікація субсидій продовжується. Це справедливо і правильно, аби їх отримували ті, хто їх дійсно потребує», – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

За словами прем'єра, нові зміни стосуватимуться питання наявності у субсидіантів кількох житлових об’єктів.

«Якщо ви власник трьох-чотирьох квартир у Києві, то субсидія вам призначена не буде. Якщо у вас є квартира в місті та будинок у селі, то це не завадить вам отримати допомогу. Так само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності з іншими людьми. Ми збільшуємо розмір депозиту, який впливає на те, чи буде отримана субсидія. Також претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тис. грн», – додав він.

Шмигаль наголосив, що справи про призначення субсидій в окремих випадках, які раніше розглядали спеціальні комісії, тепер розглядатимуть органи соціального захисту населення, що дасть змогу втричі скоротити терміни розгляду заяв.

Як повідомила прес-служба Мінсоцполітики, рішення уряду передбачає наступне:

не враховувати доходи від розміщення депозитів, оскільки банківські установи подають звіт до ДФС загальною сумою, і наразі відсутня персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб від розміщення депозитів;

збільшити до 100 тис. грн суму коштів на депозитному рахунку, перевищення якої позбавляє громадян права на отримання житлової субсидії (наразі це 25 прожиткових мінімумів, або 56 750 грн);

не враховувати житлові приміщення, які перебувають у спільній частковій або сумісній власності (переважно це приватизація житла), а також ті, що рощташовані в сільській місцевості (здебільшого це спадщина).

Домогосподарствам, у яких відсутні критерії, за яких житлова субсидія не призначається, передбачено автоматичне перепризначення субсидії. Рішення про це в автоматичному режимі ухвалюватимуть органи соціального захисту населення на підставі інформації Мінфіну після верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій (наявність у власності житлових приміщень, транспортних засобів, депозитних рахунків та інше).

Таким чином, призначення житлової субсидії на цей рік домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі (необхідно отримати дані для виплати коштів у готівковій формі);

була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи), оскільки необхідно підтвердити місце фактичного проживання;

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації (необхідно актуалізувати відомості щодо непроживання окремих осіб за місцем реєстрації).

Постанова уряду дозволить призначити субсидію на наступний опалювальний сезон для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення, натомість 460 тис. домогосподарств необхідно буде оновити документи для її отримання.

