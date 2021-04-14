Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, яким посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні 14 квітня, інформує прес-служба Мінфіну.

Зокрема, документом запропоновано переглянути підходи до врахування майнового стану, зокрема під час призначення житлових субсидій враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо.

Крім того Уряд вирішив скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається.

Згідно з рішенням Кабміну, відбудеться посилення вимог під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

«Реалізація постанови не потребуватиме додаткових видатків та здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів, передбачених у держбюджеті Міністерству соціальної політики на надання житлових субсидій», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, Міністерство соціальної політики України спростило процедуру інформування про зміну постачальника газу для вразливих категорій населення – побутових клієнтів, які отримують субсидії чи пільги.