Кабінет міністрів суттєво обмежив коло домогосподарств, які зможуть претендувати на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідні зміни передбачає постанова Кабінету міністрів від 14 квітня, яка застосовується з 1 травня.

Згідно з документом, з травня 2021 року призначення житлової субсидії здійснюється тільки після подання нової заяви і декларації про доходи та витрати. Документи на субсидію потрібно подавати з травня до вересня включно. При цьому суттєво розширено перелік випадків, коли житлова субсидія не призначається, пише в середу, 5 травня, «БізнесЦензор».

Зокрема, субсидію не зможуть отримати домогосподарства, якщо хтось із тих, хто там проживає, має транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше п'яти років (крім мопеда і причепа), або володіє двома транспортними засобами, з року випуску яких пройшло менше 15 років.

Субсидію також не призначатимуть, якщо в складі домогосподарства або в складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку з відсутніми офіційними доходами, або їхній середньомісячний сукупний дохід є меншим за розмір мінімальної заробітної плати. Винятками з цього правила є члени сім’ї, які навчалися на денній формі навчання або зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, перебували в місцях позбавлення волі, або отримували будь-які державні допомоги або соцдопомогу, включаючи допомогу з часткового безробіття на період карантину.

Крім того, на отримання субсидії не зможуть претендувати домогосподарства, члени яких перебували за кордоном сукупно понад 60 днів (крім навчання, службових відряджень, лікування або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами).

Також право на субсидію втрачають домогосподарства, якщо будь-який з його членів протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн, в тому числі валюти, цінних паперів, віртуальних активів, будівельних матеріалів.

Субсидія також не призначається, якщо будь-хто зі складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла, розташованого на тимчасово окупованій території, або має депозит, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму.

Як повідомляв ZAXID.NET, цією постановою уряд вирішив скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається.