Суд арештував корпоративні права та майно російського бізнесмена на Львівщині на суму майже 6 млн грн. Росіянин був співвласником готельного комплексу в Трускавці.

Як повідомили 29 серпня в СБУ та прокуратурі Львівщини, громадянин Росії має бізнес в окупованому Криму. З 2016 року він системно сприяв та забезпечував проживання і перебування воєнізованих формувань Росії у своїх готелях на території півострова.

«Окрім цього, росіянин володів майновими активами і на Львівщині. У його власності було 49% корпоративних прав на готельний комплекс, що розташований в туристично привабливому Трускавці», – йдеться в повідомленні СБУ.

Суд наклав арешт на бізнес-активи російського бізнесмена, які розташовані на Львівщині. Майно на суму 6 млн грн передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Справу розслідують за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 ККУ).