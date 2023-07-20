Понад 3 га у Буській громаді перейшли у власність держави

Суд задовольнив позови прокуратури про конфіскацію у двох громадян Росії земельних ділянок загальною площею понад 3 га на території Буської громади на Львівщині. Про це повідомили в СБУ Львівщини та обласній прокуратурі.

«Йдеться про чотири земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що розташовані на території Буської територіальної громади Золочівського району. Їх загальна площа становить понад 3 га», – повідомили в прокуратурі.

Як розповіли правоохоронці, громадяни Росії отримали у спадок згадані землі сільськогосподарського призначення. Проігнорувавши вимоги земельного законодавства України, упродовж року вони не здійснили відчуження землі, а передали їх в оренду сільськогосподарському товариству.

За даними СБУ Львівщини, громадяни РФ, власники цих ділянок, зараз перебувають за межами України. Щоб не допустити незаконного володіння землями України, прокуратура звернулася до суду. Суд вирішив конфіскувати землю та передати у власність держави.

Нагадаємо, закон про примусове вилучення російського майна, розташованого на території України, Верховна Рада прийняла після повномасштабного нападу Росії.