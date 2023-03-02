Залізничний районний суд Львова оштрафував львів’янку, неповнолітня донька якої протягом чотирьох місяців прогулювала заняття в училищі. Матір визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків та оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, неповнолітня навчається у Міжрегіональному центрі професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну у Львові. З початку вересня до 31 грудня 2022 року дівчина пропускала заняття у навчальному закладі без поважних причин.

На матір дівчини склали протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. На розгляд справи у суді жінка не прийшла.

Справу розглядала суддя Галина Пилип’юк, яка оштрафувала матір дівчини на 850 грн, вона також має сплатити 536 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.