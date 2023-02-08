Залізничний районний суд Львова визнав львів’янку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, оскільки жінка забула забрати дитину з садка. Її оштрафували на 850 грн.

У постанові суду вказано, що випадок трапився 29 грудня 2022 року у дитсадку на вул. Симона Петлюри у Львові. Матір вчасно не забрала доньку з садка і не виходила на зв'язок. Працівники садка також зазначили, що дівчинка ходить в садок у брудному одязі та з педикульозом.

Про цей випадок було повідомлено працівників поліції, які склали адмінматеріали за ознаками неналежного виконання батьківських обов’язків. На розгляд справи у суді жінка не прийшла.

Справу розглядала суддя Наталія Галайко, яка оштрафувала львів’янку на 850 грн за неналежне виконання батьківських обов’язків. Вона також має сплатити 536 грн судового збору.