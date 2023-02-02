Хлопець навчається у сьомому класі Червоноградського НВК №10

Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків мешканку Червонограда, син якої прогуляв понад 130 уроків. Жінку оштрафували на 1,8 тис. грн.

Як вказано у постанові суду від 24 січня 2023 року, семикласник Червоноградського НВК №10 починаючи із вересня 2022 року прогуляв понад 130 уроків, через що вчителі заявили в поліцію і на матір хлопця склали протокол про невиконання батьківських обов’язків.

Це не перший випадок, коли хлопець прогулює уроки. У 2021 році до суду скерували справу про прогул ним близько 700 уроків. Тоді матір хлопця оштрафували на 1,7 тис. грн. Окрім цього матір хлопця раніше також притягували до відповідальності за крадіжки сина, неправдивий виклик «швидкої».

Цього разу справу про прогули розглядала суддя Марта Мельникович, вона визнала жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків та оштрафувала на 1870 грн. Матір хлопця також має сплатити 536 грн судового збору.