Суд оштрафував на ₴12,7 тис. заступника начальника Сихівського відділу поліції за хабар

Заступника начальника Сихівського ВП затримали під час отримання 2 тис. грн від підприємця

Сихівський районний суд Львова визнав винним Петра Проця, що, працюючи на посаді заступника начальника Сихівського відділу поліції, отримував хабарі від підприємця за не притягнення його до відповідальності. Чоловіка оштрафували на 12,7 тис. грн за 5,5 тис. хабара.

18 лютого 2017 року Петро Проць разом з дільничним поліцейським побачили як продавець продав тютюнові вироби неповнолітньому. Петро Проць запропонував власнику магазину, що він може вплинути на те, щоб продавця не притягнули до відповідальності. Він також заявив, що при відмові дати хабар у підприємця будуть проблеми, погрожуючи «перешкоджанням підприємницькій діяльності».

Через вплив Проця, дільничний не склав прокол про адміністративне порушення продавцем магазину. Натомість підприємець мав щомісяця платити йому по 500 грн з кожної торгової точки, яку він представляє. Правоохоронці зафіксували два випадки отримання хабарів правоохоронцем та затримали його.

За хабарництво чоловіка оштрафували лише на 12,7 тис. грн. Додамо, у судовому вироку вказано, що наразі Петро Проць є безробітним.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Петро Проць, якого затримали на хабарі, був визнаний атестаційною комісією таким, що не відповідає займаній посаді. Після рішення комісії він взяв лікарняний, а потім через суд поновився на своїй посаді - т. в. о. заступника начальника Сихівського відділу поліції.