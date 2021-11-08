Випадок трапився на блошиному ринку біля пам’ятника Івану Федорову на вул. Підвальній, де продають здебільшого стару літературу

Галицький районний суд Львова визнав винним львівського пенсіонера Богдана Задорожного у виготовленні та продажі георгіївської стрічки у центрі Львова. Суд оштрафував чоловіка на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, 14 жовтня пенсіонер Богдан Задорожний публічно демонстрував та виставляв на продаж георгіївську стрічку. Випадок трапився на блошиному ринку біля пам’ятника Івану Федорову на вул. Підвальній, де продають здебільшого стару літературу та вживані речі.

У постанові суду вказано, що чоловік продавав одну георгіївську стрічку. На засідання суду Богдан Задорожний не прийшов.

Дослідивши матеріали справи, суддя Наталія Зубачик визнала пенсіонера винним у продажі георгіївської стрічки та оштрафував на 850 грн з конфіскацією стрічки. Він також має сплатити 454 грн судового збору.

Нагадаємо, що у 2017 році в Україні набув чинності закон про заборону виробництва, публічного використання, демонстрації або носіння георгіївської стрічки або її зображення.