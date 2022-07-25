У 2020 році приміщення колишнього нічного клубу Picasso переобладнали під студію львівського телеканалу НТА

Західний апеляційний господарський суд визнав недійсним рішення виконавчого комітету Львівської міської ради про передачу приміщень колишнього клубу Picasso на баланс міського молодіжного центру. Про це повідомляють «Наші Гроші. Львів».

Йдеться про приміщення найстарішого львівського нічного клубу Picasso, який 23 роки працював на вул. Зеленій, 88. У лютому 2020 року клуб оголосив про закриття, а фірму «Клуб Пікассо», що орендувала у Львівської міськради приміщення клубу, викупила компанія «НТА+», що оформлена на головну редакторку телеканалу НТА Наталію Струк та креативного продюсера Віталія Крутякова. Канал НТА переобладнав приміщення колишнього клубу під телевізійну студію.

Водночас Львівська міськрада заявила про спробу рейдерського захоплення комунального майна, оскільки договір оренди між ПП «Клуб Пікассо» та Львівською міською радою був чинним до липня 2021 року. Влітку 2020 року виконавчий комітет Львівської міської ради передав комунальні приміщення клубу площею 560,9 м2 на баланс «Львівського міського молодіжного центру».

Це рішення виконкому ПП «Клуб Пікассо» оскаржило в суді. На думку власників компанії, на момент прийняття рішення виконкому про передачу майна на баланс молодіжного центру ще діяв договір оренди. Крім цього, на період карантину договір продовжується автоматично. Тож 27 червня суддя Західного апеляційного господарського суду Галина Кордюк скасувала рішення виконкому.

Крім цього, в суді перебувають ще декілька справ. що стосуються майна колишнього клубу Picasso. Зокрема, ПП «Клуб Пікассо» оскаржує реєстрацію права власності на приміщення на вул. Зеленій, 88 за Львівською міськрадою.