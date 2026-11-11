Незаконну огорожу ресторану повинні демонтувати

Господарський суд Львівської області 9 листопада ухвалив рішення, яким зобов’язав ТзОВ «С.О.ГРУП» прибрати огорожу навколо ресторану «Деліс» у Стрийському парку. Про це повідомили в юридичному департаменті Львівської міськради.

За інформацією юристів ЛМР, з позовом до суду про демонтаж незаконного паркану звернулася Галицька окружна прокуратура в інтересах Львівської міськради.

«Згідно з актом обстеження земельної ділянки, компанія-власниця ресторану зайняла частину парку-пам'ятки на вул. Уласа Самчука, 8. Проте рішення про відведення земельної ділянки міська рада не приймала. Тобто компанія має дозвіл на облаштування літнього майданчика, однак із забороною використовувати огородження. Саме ігнорування вимоги про демонтаж паркану стало підставою для звернення до суду», – йдеться в повідомленні департаменту.

Ресторан захопив 15 соток паркової зони

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Загалом йдеться про незаконне огородження 0,1450 га – це майже 15 соток паркової зони. Згадане рішення суду ще можуть оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної платформи YouControl, ТзОВ «С.О.ГРУП» зареєстроване понад 30 років тому у Львові. Основний вид діяльності - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновницею є польська компанія «Грін Інвест». Власником вказаний громадянин Болгарії Сергей Волф.