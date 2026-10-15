Восени 2026 року у центрі Львова уже демонтували скандальний літник «Язикатої тещі», залишилась ще «Галерея лицарів»

Львівський окружний адміністративний суд визнав законною вимогу Львівської міськради про демонтаж літніх майданчиків ресторанів «Язиката теща» і «Галерея лицарів» на проспекті Свободи, 16–18. Про це повідомила міська рада 15 жовтня з посиланням на керуючого справами виконкому Євгена Бойка. Один із літників уже демонтований.

У задоволенні позову компанії «БіНП ЛТД», яка експлуатує ці заклади, суд відмовив. У юридичному департаменті ЛМР нагадують, що у грудні 2024 року департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад надіслав вимогу демонтувати самовільно встановлені тимчасові споруди, загальною площею 738 м². Власники закладів оскаржили це рішення в суді.

Спершу суди першої та апеляційної інстанцій підтримали підприємців. Однак Верховний Суд скасував ці рішення та направив справу на новий розгляд до Львівського окружного адміністративного суду.

«Під час повторного розгляду суд погодився з аргументами міської ради та врахував висновки Верховного Суду. Зокрема, встановив, що майданчики є самовільно встановленими тимчасовими спорудами, не мають належних дозвільних документів, а департамент діяв у межах своїх повноважень», — пояснили у міському юридичному департаменті.

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Наступний етап — розгляд справи в апеляційній інстанції. Якщо рішення залишать у силі, вимога про демонтаж набере чинності.

Також раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення, яким компанії «БіНП ЛТД» відмовили у позові щодо положення паспорта літнього майданчика про обов’язковий демонтаж після завершення сезону.

Компанія намагалася оскаржити це положення як протиправне. Однак суд дійшов висновку, що дія паспорта вже припинилася, а тому підстав визнавати його положення протиправними нема.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що восени 2026 року у центрі Львова уже демонтували скандальний літній майданчик «Язикатої тещі».

Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Ця ж компанія збудувала самобуд на вул. Шпитальній, 2, а потім через суд узаконила оренду землі під ним.