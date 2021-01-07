7 грудня суд в Іраку видав ордер на арешт Дональда Трампа через удар авіації США по аеропорту Багдада. Про це повідомляє AP.

Ордер видав слідчий суддя суду у Багдаді, який займається справою щодо удару безпілотників США по аеропорту Багдада, внаслідок чого загинули іранський генерал Касем Сулеймані та Абу Махді аль-Мухандіс, заступник керівника іракських Сил народної мобілізації.

Сили народної мобілізації – коаліція воєнізованих груп, санкціонованих урядом Іраку, серед яких і угрупування, які фінансово підтримує Іран.

Суд видав ордер на арешт Трампа за обвинуваченням в умисному вбивстві, яке передбачає смертну кару. Таке рішення суддя ухвалив після надання свідчень з боку родини Абу Махді аль-Мухандіса.

Іран ще раніше видав ордер на арешт Трампа через цю атаку в аеропорту Багдада.

Нагадаємо, що в ніч на 3 січня США нанесли авіаудар поблизу аеропорту Багдада, вбивши іранського генерала, командувача силами спецпризначення «Аль-Кудс» Касема Сулеймані та членів іракського парамілітарного угруповання «Сили народної мобілізації».

Вбитий іранський генерал Касем Сулеймані перебував у Багдаді в ніч із 2 січня за дорученням Саудівської Аравії, яка намагалася, за його словами, запобігти ескалації відносин між США та Іраном.

Причиною чергової ескалації стали авіаудари американських військ 29 грудня по позиціях іракського воєнізованого угруповання «Катаіб Хезболла», яке США пов'язують з Іраном, і яка була причетна до нападу на американську військову базу в Іраку, внаслідок чого загинув один американський цивільний підрядник.

Зазначимо, що після атаки погіршилися відносини не тільки Ірану та США, а й Іраку та США, бо напад стався на території першого. Зокрема, представники шиїтів у владі закликали уряд Іраку вимагати від Вашингтона вивести свої війська з країни.