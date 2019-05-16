Суд відхилив апеляцію СБУ і Держкіно щодо заборони серіалу «Свати»

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду відхилила апеляцію Служби безпеки України (СБУ) та Державного агентства України з питань кіно (Держкіно), яка стосувалася рішення Окружного адмінсуду Києва у справі про серіал «Свати» виробництва студії «Квартал-95», якою володіє обраний президент України Володимир Зеленський, повідомила 15 травня прес-служба суду.

У повідомленні сказано, що апеляційні скарги залишені без задоволення, а рішення суду нижчої інстанції – без змін.

Як повідомляв ZAXID.NET, 27 березня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в’їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів за його участі, зокрема серіалу «Свати».

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Держкіно України скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу «Свати», в якому знімався Федір Добронравов. Серіал знімався в Україні, його транслював телеканал «1+1».

Перед цим СБУ заборонила в’їзд Добронравову в Україну терміном на три роки, оскільки він публічно підтримує анексію Криму і відвідував окупований півострів всупереч українському законодавству.

Після заборони «Сватів» керівник «Кварталу 95» Володимир Зеленський припинив над ним роботу. З того часу «кварталівці» домагалися скасування цих заборон в судах.