Суд відмовив адвокатам Януковича у поновленні слідства у справі про державну зраду

У понеділок, 29 жовтня, Оболонський районний суд Києва відмовив адвокатам колишнього президента України в поновленні судового слідства.

За повідомленням «Радіо Свобода», суддя Владислав Дев’ятко заявив, що суд заслухав 52 свідки, 15 із них — свідки захисту, які вичерпно подали свої аргументи і суд не бачить підстав для поновлення судового слідства. У свою чергу захисники екс-президента просили заслухати загалом 144 особи. 29 жовтня суд продовжив слухання в дебатах виступу адвоката Януковича Олександра Байдика. Варто уточнити, що слухання сторони захисту на стадії дебатів суд розпочав ще 13 вересня. Виступи адвокатів Януковича на дебатах, за словами судді, є «найдовшими в історії Оболонського райсуду».

Нагадаємо, що, 28 листопада 2016 року Януковичу було оголошено підозру в державній зраді. Януковичу інкриміновано те, що 1 березня 2014 року, перебуваючи на території РФ, він вчинив державну зраду, звернувшись із письмовою заявою до президента РФ Володимира Путіна з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів державної власності на суму понад 1,080 трлн гривень. 18 вересня Оболонський районний суд Києва запросив екс-президента України Віктора Януковича для виступу з останнім словом у справі про державну зраду.