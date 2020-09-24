Жителі селища влаштували зіткнення з поліцією, палили шини і кидали важкі предмети у колону автобусів, що перевозили евакуйованих із китайської провінції Хубей

Новосанжарський райсуд виніс вирок двом чоловікам, які кидали каміння та цеглу в поліцію у лютому 2020 року, коли до селища привезли евакуйованих з китайського Уханя українців та іноземців. Про це повідомляється на порталі Судова влада України.

Як йдеться у повідомленні, громадяни К. і П. уклали угоду зі слідством. Вони домовились з прокурором про кваліфікацію злочину та покарання за нього.

Обвинувачені визнали провину і погодились на покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі – але зі звільненням від нього з іспитовим строком у рік. Тобто якщо за рік вони не скоять злочину, 5 років у тюрмі сидіти вони не будуть.

Суд встановив, що вказані громадяни брали активну участь у масових заворушеннях у Нових Санжарах, кидали у правоохоронців каміння та цеглу, коли на території санаторію проїжджали автобуси з евакуйованими. Внаслідок цього п’ятеро силовиків отримали травми різного ступеню тяжкості.

Як інформував ZAXID.NET, 20 лютого евакуйованих з Китаю через спалах коронавірусу українців привезли до медцентру Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині на карантин. Однак місцеві мешканці розпочали акції протесту проти такого рішення влади та блокували дороги до селища.

Коли автобуси з евакуйованими прибули в Нові Санжари, між протестувальниками і правоохоронцями почалися сутички: частина людей кидала каміння в автобуси,

У результаті поліція затримала 24 людей, проте майже всіх згодом відпустила. Під час сутичок постраждали 9 правоохоронців та один протестувальник, поліція відкрила 5 кримінальних справ.

Нові Санжари вже відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко, тодішні прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими. Зрештою, після двох тижнів ізоляції ні в кого з евакуйованих з Китаю не виявили коронавірусу.