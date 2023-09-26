Дільничного інспектора Радехівського райвідділу міліції Андрія Думанського прив'язали до підводи і тягнули дорогою, доки той загинув

Жовківський районний суд 25 вересня виніс вирок двом мешканцям Львівщини Андрію Штоню та Юрію Буську, які у 2015 році вчинили жорстоке вбивство 33-річного дільничного інспектора Радехівського райвідділу міліції Андрія Думанського. Чоловіки прив’язали правоохоронця до підводи та тягнули дорогами селища 13 кілометрів, доки той помер.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, суд визнав 61-річного мешканця Радехівщини Андрія Штоня та 34-річного мешканця Сокальщини Юрія Буська винними в умисному вбивстві працівника правоохоронного органу (п. 4, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348 ККУ). Старшому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, а його спільнику – 15 років позбавлення волі.

Жорстоке вбивство трапилося у квітні 2015 року на Радехівщині. Уночі у селищі Лопатин засуджені жорстоко вбили дільничного інспектора міліції Андрія Думанського, який намагався розборонити п'яну бійку біля місцевого магазину.

Чоловіки розпивали алкогольні напої та між ними сталася бійка. Дільничний втрутився в конфлікт, намагався його зупинити, проте у відповідь отримав удари кулаками та трубою, від яких впав на землю та втратив свідомість.

Після цього старший засуджений прив’язав дільничного за ногу ланцюгом до кінної підводи та разом зі своїм спільником тягнув дорогами селища. На півдорозі він наказав спільнику повертатися додому, а сам за межами селища скинув тіло мертвого міліціонера в канаву та втік з місця події.