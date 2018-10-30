Суд виправдав підозрюваного в шахрайстві члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського

За версією ГПУ, Гречківський мав отримати 500 тисяч доларів за прийняття судами рішення, вигідного бізнесмену

СуспільствоВолодимир Пиріг, 30 жовтня3590

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Суд виправдав підозрюваного в шахрайстві члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського
фото Радіо Свобода
Суд виправдав підозрюваного в шахрайстві Павла Гречківського

Шевченківський районний суд Києва у вівторок, 30 жовтня, виніс виправдальний вирок у кримінальному провадженні щодо члена Вищої ради правосуддя (ВРП) Павла Гречківського, повідомили його адвокати.

«“Справу Гречківського” визнано сфабрикованою, адвокат Павло Гречківський виправданий!» – написав адвокат Євген Солодко на своїй сторінці в Фейсбуці, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

У свою чергу, адвокат Олександр Дульський назвав цю справу «провокацією», а усі процесуальні рішення у цій справі незаконними.

На таке судове рішення вже відреагувала Генеральна прокуратура України. Зокрема, речниця генеральног опрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган сказала в коментарі агенції УНН, що прокурори на це рішення подадуть апеляцію.

«Прокурори готуватимуть апеляцію на рішення суду після отримання повної ухвали на руки», – повідомила вона.

Нагадаємо, 21 вересня 2016 року Генпрокуратура України спільно зі Службою безпеки України викрила одного з членів на той час Вищої ради юстиції (ВРЮ, перейменована на Вищу раду правосуддя (ВРП) при спробі отримати хабар в сумі 500 тис. доларів за сприяння у винесенні судом першої інстанції рішення на користь суб'єкта господарювання та залишення його в силі судами апеляційної та касаційної інстанцій. Після цього суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в сумі понад 3,8 млн грн. 24 вересня Гречківський вніс за себе заставу, гроші на яку, за його словами, він позичив. Також Гречківський заявив, що з хабарем його підставив бізнесмен з мільярдними статками.

У серпні 2017 року Гречківському вручили підозру в шахрайстві. Йому загрожувало ув’язнення на термін від 5 до 12 років.

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