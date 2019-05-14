Суд визнав нечинними обмеження при перерахунку пенсій екс-працівникам МВС

ЕкономікаАндрій Стець, 14 травня14260

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Окружний адмінсуд Києва визнав нечинними обмеження щодо перерахунку пенсій колишнім працівникам органів внутрішніх справ. Про це повідомили в прес-службі суду.

Суд визнав протиправним та нечинним пункт 3 постанови Кабміну від 21.02.2018 року №103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям, ідеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення у справі.

У прес-службі суду наголошують, що у грудні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав нечинними обмеження у перерахунку пенсій військовим, а 5 березня 2019 рішення у справі набрало законної сили.

Зазначимо, що раніше екс-співробітники органів внутрішніх справ вимагали в судах провести перерахунок та виплатити підвищені пенсії з 1 січня 2016 року в відповідності з зміною законодавства. У лютому 2018 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду постановив перерахувати пенсії за даними позовами.

Своєю чергою державний секретар МВС Олексій Тахтай повідомляв, що з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року всі категорії пенсіонерів МВС щомісяця будуть отримувати пенсійні виплати у новому перерахованому розмірі плюс доплата з 2016 року. Пенсії визначатимуться за рахунок посадового окладу, спеціального звання та надбавки за вислугу років.

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