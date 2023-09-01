На думку прокурорів, підприємство заробляло, але в бюджет з прибутків не платило

Господарський суд Львівської області повернув Червоноградській територіальній громаді 20 га землі, що із 2019 року використовувало приватне підприємство. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

У договорі на оренду земельної ділянки площею 20,125 га ішлося про її використання у якості сіножаті. Але, за даними прокуратури, підприємство використовувало землю як ріллю. Оренда землі для сіножаті коштує дешевше, аніж під ріллю, тож громада недоотримала кошти в бюджет.

«Прокурори в суді довели, що приватне підприємство самовільно змінило вид земельних угідь із сіножаті на ріллю, без додержання порядку, встановленого договором та законодавством», – ідеться в повідомленні прокуратури.

Суд за позовом прокуратури розірвав договір на оренду землі і повернув 20 га у розпорядження громади.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, земельна ділянка площею 20,125 га перебувала із 2019 року в оренді ПП «Золотва», власником якого є мешканець Соснівки Сергій Прокопенко. У березні прокурори Червоноградської окружної прокуратури помітили, що земельна ділянка засіяна озимою пшеницею – тобто використовується як рілля.

Міська рада Червонограда підтримала прокуратуру, хоча, за даними справи, відповідач заперечує це:

«У договорі немає заборони на розорування. Ця ділянка не використовується як рілля, а озима пшениця використовується як сінокоси. В акті складеному міською радою зазначено, що в діях відповідача немає порушення, не змінено цільове призначення. Відсутні докази систематичного використання земельної ділянки як рілля».

У прокуратурі кажуть, що озима пшениця не використовується для покращення якості сінокосів, а підприємець продає її, тож фактично у сезоні 2022-2023 років використав землю як ріллю. Суд пристав на ці аргументи.

Це не перший випадок на Львівщині, коли суди за позовами прокуратури розривають договори оренди на землю із підприємцями через нецільове використання землі. Так, у січні 2023 року у розпорядження Белзької громади суд повернув 100 га землі вартістю 395 млн грн. Ця справа дійшла до Верховного суду.