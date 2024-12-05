Софія Федина разом із волонтеркою Марусею Звіробій записали відео та розкритикували спілкування Зеленського із добровольцями в Золотому

Галицький районний суд Львова закрив кримінальне провадження щодо народної депутатки Софії Федини та військовослужбовиці Марусі Звіробій (Олени Біленької), яке було відкрите через їхні погрози президентові Володимиру Зеленському, висловлені під час стрім-трансляції у жовтні 2019 року. Про закриття справи у четвер, 5 грудня, повідомила сама Софія Федина, також цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у суді.

Як розповіли ZAXID.NET у Галицькому райсуді Львова, кримінальне провадження закрито у зв’язку із завершенням строків притягнення до кримінальної відповідальності. «Це нереабілітуюча обставина», – зазначили в суді. Справу розглядала суддя Ірина Волоско, рішення наразі не оприлюднене в судовому реєстрі.

Нагадаємо, восени 2019 року проти депутатки з фракції «Європейської солідарності» Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій відкрили кримінальне провадження через їхні некоректні висловлювання на адресу президента України Володимира Зеленського, які вони озвучили під час стрім-трансляції.

Звіробій та Федина записали відео, на якому різко розкритикували манеру спілкування президента Зеленського з ветеранами у селищі Золоте на Луганщині, додавши, що президент поводиться так, ніби вважає себе безсмертним. Звіробій та Федина також висловили припущення, що під час якогось із таких візитів до зони ООС Зеленський може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

«Ми з Марусею йшли і говорили, що товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову. Мені дуже хотілося б, щоб під час його перебування там трохи «накрили», – говорить на цьому відео Софія Федина.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо обох жінок за статтею «Погроза вбивством щодо президента України».

Варто зауважити, що нереабілітуючі підстави закриття кримінального провадження означають, що стосовно особи зібрано достатньо доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, однак провадження закрите у силу певних обставин.