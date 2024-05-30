У підвалі цього будинку за тиждень після загибелі виявили тіло задушеної жінки

Хмельницький апеляційний суд виніс вирок Олексію Крісті, який під час сексу задушив 41-річну жінку. У грудні минулого року чоловіка визнали винним у вбивстві з необережності й присудили п’ять років тюрми, втім справу скерували до апеляційного суду, який призначив нове покарання – дев’ять років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, інцидент у підвалі однієї з старокостянтинівських багатоповерхівок стався 28 листопада 2021 року. 31-річний Олексій Крістя, який тієї ночі розпивав алкоголь у компанії знайомих, під ранок залишився наодинці з 41-річною жінкою. Вони зайнялися сексом. Під час статевого акту чоловік схопив її за шию і тримав так не менше хвилини. Він спричинив їй перелом під’язикової кістки, внаслідок якого жінка задихнулась і померла.

Обвинувачений у суді розповів, що тримав жінку недовго і що не міг спричинити їй таких сильних ушкоджень. Після того, як вона захрипіла, він припинив статевий акт і заснув. Коли ж прокинувся, вийшов на вулицю, взяв таксі та поїхав додому.

Тіло загиблої виявили у підвалі за тиждень після інциденту. Поліція оперативно знайшла і затримала 31-річного підозрюваного.

Йому оголосили про підозру за статтею умисне вбивство. Але суд перекваліфікував справу на ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство з необережності), оскільки слідчі не змогли довести, що чоловік мав умисел на вбивство.

Стракостянтинівський районний суд визнав Олексія Крістю винним у вбивстві з необережності та призначив п’ять років ув’язнення. Крім того, він мав сплатити 300 тис. грн моральної компенсації матері загиблої та ще 69 тис. грн державі за проведені експертизи. Втім, Хмельницький апеляційний суд перекваліфікував справу за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), скасував попередній вирок і натомість призначив обвинуваченому дев’ять років позбавлення волі.