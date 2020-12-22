Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу батька загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля Сергія Журавля й зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити провадження щодо верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського. Про це батько загиблого бійця розповів у коментарі «Радіо Свобода» у вівторок, 22 грудня.

Батько військового звинувачує Володимира Зеленського в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина.

За словами батька, раніше він звертався до ДБР та Офісу генпрокурора з вимогою відкрити провадження, однак з обох відомств отримав «відписки». Тоді він звернувся до Печерського й Шевченківського райсудів Києва.

«Печерський районний суд уже ухвалив рішення, Шевченківський – поки ні. Рішення суду обов’язкове до виконання. Його текст уже отримали на руки, і моя довірена особа відправила його до ДБР. Через 10–12 днів має бути реакція», – сказав Сергій Журавель.

Нагадаємо, 40-річний військовий 35-ї окремої бригади морської піхоти Ярослав Журавель був поранений поблизу Зайцевого Донецької області в липні 2020 року. Тоді, за словами батька військового, президент як верховний головнокомандувач заборонив відряджати спецпідрозділ на порятунок пораненого. Ярослав Журавель втратив багато крові й помер. Точна дата смерті невідома. Тіло військового бойовики передали українській стороні через 8 днів після поранення, 21 липня.