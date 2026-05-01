Йдеться про багатошарове поселення площею 3 га в селі Старуня Богородчанської громади, яке охоплює періоди історії від мезоліту до бронзової доби. Об’єкт виявили під час археологічних досліджень у 1976–1985 роках.

На його території є близько 5 тис. кам’яних артефактів: від знарядь праці та зброї до унікальних виробів культури шнурової кераміки. Статус пам’ятки археології національного значення поселення «Старуня І» отримало у 1984 році, а в 2009-му об’єкт внесли до Державного реєстру.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у п’ятницю, 1 травня, на пам’ятку досі не виготовили облікових документів (зокрема, паспорта та акта технічного стану), не сформували земельну ділянку історико-культурного призначення та не зареєстрували право власності на неї.

«Без облікової документації неможливо офіційно визначити територіальні межі пам’ятки та встановити заборону на проведення будь-яких робіт. Це створює реальний ризик приватизації цієї землі, передачі її під забудову, городи чи пасовища. Наразі на місці розташування пам’ятки вже сформовані земельні ділянки приватної власності. У результаті ми можемо безповоротно втратити одну з головних цінностей об’єкта – безперервний культурний шар, який демонструє розвиток людства в Карпатах протягом тисячоліть», – зазначила прокурорка Людмила Дімнич.

Судовий процес тривав майже десять місяців. Прокурори довели, що обов’язок щодо виготовлення облікової документації та впорядкування земель покладений саме на орган місцевої виконавчої влади – Івано-Франківську районну державну адміністрацію. Позовні вимоги підтримало і Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

27 квітня 2026 року Івано-Франківський окружний адмінсуд визнав протиправною бездіяльність РДА і зобов’язав її внести до Державного земельного кадастру дані про межі та режими використання території пам’ятки археології «Старуня І».