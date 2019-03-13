Суд зобов’язав НАБУ порушити справу проти Степана Кубіва

СуспільствоАндрій Стець, 13 березня11121

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Суд зобов’язав НАБУ порушити справу проти Степана Кубіва
Кубіву закидають зловживання службовим становищем

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляють «Українські Новини».

Як зазначається, 18 січня заявник подав в НАБУ звернення з проханням порушити кримінальну справу і за фактом вчинення злочинів заступником голови Фонду державного майна, заступником міністра аграрної політики і продовольства та главою урядового комітету, першим віце-прем'єр міністром, міністром економічного розвитку і торгівлі, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Однак справу не було відкрито, в зв'язку з чим заявник подав до суду скаргу на дії НАБУ. 22 лютого суд задовольнив його позов і зобов'язав бюро відкрити справу стосовно вказаних осіб.

Агенство не зазначає особи заявника.

Нагадаємо, у 2017 році Національне агентство із запобігання корупції виявило порушення в електронній декларації першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку й торгівлі Степана Кубіва за 2016 рік.

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