Суд зобов’язав підрядника повернути 600 тис. грн за невиконані роботи на Львівщині
Роботи, за які фірма отримала гроші, насправді виконані не були
Господарський суд Львівської області 13 червня задоволив позов прокуратури та вирішив стягнути з підрядника «Домусгруп» майже 600 тис. грн, отримані за роботи з будівництва спортивного майданчика в селищі Лопатин на Львівщині, які насправді виконані не були. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.
За матеріалами справи, ще наприкінці 2017 року Лопатинська селищна рада заплатила підряднику ТзОВ «Домусгруп» майже 600 тис. грн з бюджету за роботи з реконструкції волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям на вул. Героїв Майдану в селищі Лопатин біля Радехова. Загальна вартість робіт становила понад 1 млн грн. Прокуратура звернулася з позовом до суду, оскільки роботи, за які фірма отримала гроші, насправді виконані не були.
«Внаслідок неналежного виконання Колодієм І.Б. (директором фірми-підрядника) своїх службових обов’язків Лопатинська селищна рада сплатила ТОВ «Домусгруп» бюджетні кошти за роботи, які фактично виконані не були, що спричинило Лопатинській селищній раді шкоду на загальну суму 593 557,20 грн», – сказано у рішенні суду.
Представник підрядника в суді пояснив, що фірма отримала гроші за закуплені матеріали, які сама зберігала.
Суд вирішив стягнути з фірми «Домусгруп» майже 600 тис. грн на користь Лопатинської селищної ради.
Також поліція розслідує кримінальне провадження за фактом привласнення, розтрати майна у великих розмірах та службового підроблення. У лютому цього року голові Лопатинської громади Олегу Микитину оголосили підозру в цій справі.
За даними YouControl, ТзОВ «Домусгруп» зареєстроване у селищі Старий Добротвір на Львівщині. Основною є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. На момент отриманння грошей за роботи в Лопатині директором фірми був Ігор Колодій. Власником «Домусгруп» є львів’янин Володимир Бовдур.