Спортмайданчик у Лопатині понад п'ять років не можуть здати в експлуатацію

Господарський суд Львівської області 13 червня задоволив позов прокуратури та вирішив стягнути з підрядника «Домусгруп» майже 600 тис. грн, отримані за роботи з будівництва спортивного майданчика в селищі Лопатин на Львівщині, які насправді виконані не були. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, ще наприкінці 2017 року Лопатинська селищна рада заплатила підряднику ТзОВ «Домусгруп» майже 600 тис. грн з бюджету за роботи з реконструкції волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям на вул. Героїв Майдану в селищі Лопатин біля Радехова. Загальна вартість робіт становила понад 1 млн грн. Прокуратура звернулася з позовом до суду, оскільки роботи, за які фірма отримала гроші, насправді виконані не були.

«Внаслідок неналежного виконання Колодієм І.Б. (директором фірми-підрядника) своїх службових обов’язків Лопатинська селищна рада сплатила ТОВ «Домусгруп» бюджетні кошти за роботи, які фактично виконані не були, що спричинило Лопатинській селищній раді шкоду на загальну суму 593 557,20 грн», – сказано у рішенні суду.

Представник підрядника в суді пояснив, що фірма отримала гроші за закуплені матеріали, які сама зберігала.

Суд вирішив стягнути з фірми «Домусгруп» майже 600 тис. грн на користь Лопатинської селищної ради.

Також поліція розслідує кримінальне провадження за фактом привласнення, розтрати майна у великих розмірах та службового підроблення. У лютому цього року голові Лопатинської громади Олегу Микитину оголосили підозру в цій справі.

За даними YouControl, ТзОВ «Домусгруп» зареєстроване у селищі Старий Добротвір на Львівщині. Основною є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. На момент отриманння грошей за роботи в Лопатині директором фірми був Ігор Колодій. Власником «Домусгруп» є львів’янин Володимир Бовдур.