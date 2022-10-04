Спортмайданчик у Лопатині п'ять років не можуть здати в експлуатацію

Директора підприємства підозрюють у заволодінні 600 тис. грн під час реконструкції спортивного майданчика у селищі Лопатин на Львівщині. Договір з ним селищна рада уклала ще в 2017 році, проте майданчик досі не зданий в експлуатацію.

«За даними слідства, між Лопатинською селищною радою та очолюваним підозрюваним товариством було укладено договір на реконструкцію спортивного майданчика у селищі Лопатин на Львівщині. Директор підрядної організації використав службове становище та завищив об’єми, вартість виконаних робіт та використаних матеріалів по об’єкту, склавши відповідні недостовірні акти виконаних будівельних робіт. Внаслідок чого останній заволодів бюджетними коштами на суму близько 600 тис. грн», – повідомили 4 жовтня у Львівській обласній прокуратурі.

За інформацією Prozorro, тендер на реконструкцію волейбольного майданчика під універсальний спортивний майданчик площею 956 м2 із наливним покриттям на вул. Героїв Майдану в смт. Лопатин Радехівського району оголосили рівно п’ять років тому – 4 жовтня 2017 року. Роботи мали виконати до кінця того ж 2017 року. Через підозру у зловживаннях об’єкт досі не зданий в експлуатацію. Слідчі дії тривають.

42-річному директору підприємства повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Суд має обрати йому запобіжний захід.