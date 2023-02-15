Голова Лопатинської громади Олег Микитин отримав підозру в службовій недбалості при будівництві спортивного майданчика

Голову Лопатинської громади, що біля Радехова на Львівщині, Олега Микитина підозрюють в службовій недбалості, що завдала збитків на суму 600 тис. грн. Йдеться про будівництво спортивного майданчика в селищі Лопатин, який мав бути збудований у 2017 році, але не зданий в експлуатацію досі. Раніше в цій справі оголосили підозру директору фірми-підрядника.

Як розповіли у середу, 15 лютого, у Львівській обласній прокуратурі, голова ОТГ належно не проконтролював виконання підрядником будівельних робіт під час будівництва спортивного майданчика на території селища, у результаті чого фірма отримала гроші, а роботи не виконала.

«Підозрюваний не пересвідчився в закупівлі та встановленні спортивного інвентаря зазначеного в актах виконання робіт, на підставі яких селищною радою було безпідставно перераховано на рахунок підрядника близько 600 тис. грн», – йдеться в повідомленні обласної прокуратури.

Голові громади повідомили про підозру за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та штраф.

У прокуратурі не розголошують прізвище підозрюваного голови громади. За даними ZAXID.NET, фігурантом справи є голова Лопатинської громади Олег Микитин.

Сам Олег Микитин підтвердив ZAXID.NET, що йому оголосили підозру. Подробиць справи він не коментує, водночас зазначив, що селищна рада судиться з підрядником «Домусгруп», який має виконати свої зобов'язання – завершити роботи або повернути майно.

Восени минулого року поліцейські повідомили про підозру у заволодінні 600 тис. грн директору фірми-підрядника, яка виконувала реконструкцію спортивного майданчика в Лопатині. Роботи мали завершити до кінця 2017 року, однак через зловживання майданчик не зданий в експлуатацію дотепер.