ДТП трапилась на просп. Свободи у Львові

Галицький районний суд Львова звільнив від покарання 44-річного львів’янина, який на смерть збив пішохода на проспекті Свободи у Львові. Відповідний вирок опублікували у четвер, 3 грудня, в Єдиному реєстрі судових справ.

ДТП трапилась 2 липня 2019 року на проспекті Свободи у Львові. 44-річний водій автомобіля Mercedes-Benz E320 Петро Лицусь їхав виїжджав заднім ходом проти руху у напрямку до вул. Городоцької. У цей момент інший львів’янин переходив дорогу поза пішохідним переходом. Водій збив пішохода, який отримав травму голови і загинув на місці.

Під час судового засідання у цій справі 25 листопада 2020 року Петро Лицусь повністю визнав свою провину у скоєнні смертельної ДТП та попросив суд його суворо не карати. Родичка потерпілого в ДТП чоловіка відмовилась приходити на суд та сказала, що помирилась з Петром Л. і не має до нього жодних претензій. Жінка також попросила суд не призначати винуватцю ДТП суворе покарання.

Суддя Христина Мисько, яка розглядала цю справу, вирішила обмежити покарання Петра Лицуся роком іспитового терміну. Протягом цього періоду він має повідомляти про зміну місця праці, реєстрації та узгоджувати свої виїзди за кордон. Також суд вирішив не позбавляти Петра Л.водійських прав, оскільки керування автомобілем входить до його посадових обов’язків на роботі.