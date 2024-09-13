Смертельна аварія сталася на на проспекті Соборності в Луцьку

Луцький міськрайонний суд виніс вирок водію Mercedes-Benz Володимиру Анісімову за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений збив на «зебрі» 55-річну пішохідку – від отриманих травм жінка померла. За скоєне чоловіку призначили два роки іспитового терміну й зобовʼязали сплатити родичам загиблої 200 тис. грн компенсації за моральну шкоду.

Як йдеться у вироку суду від 9 вересня, аварія на проспекті Соборності в Луцьку сталася вранці 27 червня 2023 року. Близько 08:35 Володимир Анісімов, який перебував за кермом автомобіля Mercedes-Benz CLK 200, збив на нерегульованому пішохідному переході 55-річну місцеву жительку. Остання від отриманих травм померла.

У суді 61-річний Володимир Анісімов свою вину визнав. Він зазначив, що частково відшкодував завдані збитки рідним потерпілої, оскільки виплатив їм 50 тис. грн. Родич загиблої жінки підтвердив слова обвинуваченого й на призначенні суворого покарання не наполягав. Втім, він просив позбавити водія права керувати транспортними засобами й стягнути 246 тис. грн компенсації.

Суддя Вячеслав Покидюк визнав Володимира Анісімова винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) й призначив два роки іспитового строку. Крім того, Володимир Анісімов зобовʼязаний заплатити родичам загиблої 200 тис. грн за моральну шкоду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.