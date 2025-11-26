67-річному львів’янину Богдану Жорняку поставили діагноз синдром Леріша

Судинні хірурги лікарні св. Пантелеймона Першого ТМО Львова, аби врятувати ногу 67-річному львів’янину Богдану Жорняку, створили судинний протез із його власних вен. Старий штучний протез був інфікований і замінити його на новий штучний було ризиковано, інфекція могла повернутися.

Чоловік має синдром Леріша. Це стадія атеросклерозу, за якої відбувається звуження черевної аорти та клубових артерій, через що порушується кровопостачання органів малого тазу та нижніх кінцівок. Три роки тому для відновлення нормального кровотоку чоловікові встановили внутрішній біфуркаційний протез. Та восени цього року його знову почала непокоїти нога, а в ділянці післяопераційного рубця на правому стегні з’явилися гнійні виділення, повідомили у лікарні.

Львів’янин звернувся по допомогу до судинних хірургів лікарні св. Пантелеймона. Під час обстеження спеціалісти виявили, що встановлений кілька років тому біфуркаційний протез ‒ заражений. Стан пацієнта швидко погіршувався. Інфекція могла призвести до ампутації кінцівки, викликати сепсис та смерть чоловіка. Тож пацієнта треба було терміново оперувати.

«Замінити цей протез на інший не вийде. Це ризиковано, інфекція могла повернутися. Тож ми вирішили із власних вен пацієнта, створити новий протез. Для цього частини вен зшили між собою, сформувавши одне спільне гирло», – каже завідувач відділення судинної хірургії Андрій Мелень.

Операція тривала 7 годин. Для створення протезу спеціалісти використали глибокі вени, діаметр яких сягає до 1 см і дозволяє забезпечити необхідний об’єм кровотоку. Далі судинні хірурги видалили старий штучний протез, який став джерелом інфекції, а новий з одного боку під’єднали до черевної аорти, а з іншого розгалуженого – до двох стегнових артерій.

Судинним хірургам вдалося повністю відновити нормальне кровопостачання у нижніх кінцівках, уникнувши ризиків виникнення повторного зараження. Пацієнт добре почувається і вже повертається до звичного життя.