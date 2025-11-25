Пацієнт (у центрі) з командою лікарів, які його врятували (зліва направо): професор Ігор Кобза, Роман Михальчук, Юлія Мота і Василь Пелех

Судинні хірурги Університетської лікарні ЛНМУ (кампус ім. Мар’яна Панчишина) врятували 65-річного мешканця Рівненщини Степана Герасимовича з рідкісним діагнозом: з єдиною вродженою ниркою і тромбозом аневризми черевного відділу аорти. Пацієнтів з таким діагнозом треба оперувати якомога швидше, до шести годин після встановлення діагнозу, чоловік потрапив до львівської лікарні лише через кілька днів. У хворого була критична ішемія кінцівок і високий ризик ниркової недостатності.

Дружина хворого Олена розповіла ZAXID.NET, що у чоловіка давно боліли ноги, поперек. Спершу на це не звертали уваги, але біль все посилювався.

«Коли чоловік їхав машиною, що ще більш-менш, але ходити ставало все важче. Останнім часом він і 20 м не Паміг пройти», – каже жінка.

Був великий ризик ниркової недостатності

Недавно чоловік потрапив до лікарні в Дубно з виразкою шлунку і заодно поскаржився лікарям на біль у ногах, який став просто нестерпний. Його не завжди вдавалося зняти навіть знеболювальними препаратами. У лікарні пацієнта обстежили і сказали, що у нього проблеми з судинами і йому терміново треба звернутися до серцево-судинного хірурга в Рівненську обласну клінічну лікарню.

В обласній лікарні чоловікові зробили КТ, інші необхідні обстеження і сказали, що його терміново треба оперувати. Та для цього треба їхати до Києва або до Львова. Рідні вибрали Львів.

Справа в тім, що пацієнт має одну особливість – він народився з єдиною ниркою. І у нього діагностували аневризму черевного відділу аорти, яка затромбувалася, аневризми клубових артерій і закупорку стегнових артерій. Іншими словами, нижня частина тіла погано постачалася кров’ю, що призвело до критичної ішемії кінцівок і був великий ризик виникнення ниркової недостатності.

«Коли мені подзвонили з Рівного і сказали, що є тромбоз аорти, я порадив негайно везти до Львова. Таких хворих рекомендовано оперувати якомога швидше, до 6 годин, а чоловік з цим діагнозом вже ходив декілька днів», – каже професор, судинний хірург Ігор Кобза.

В університетській лікарні чоловіка дообстежили і взяли в операційну. До операційної команди, окрім професора Ігоря Кобзи, увійшли судинні хірурги Юлія Мота, Василь Пелех, Гліб Ройко, анестезіолог Роман Михальчук, операційна медсестра Христина Патрон і анестезистка Ольга Ганас.

Пацієнта з єдиною ниркою і тромбозом аорти хірурги оперували вперше

Коли судинні хірурги дісталися до аневризм, їх чекала ще одна несподіванка. Виявилося, що пацієнт дуже вчасно потрапив на операційний стіл і уникнув великої біди.

«Аневризма черевної аорти дуже близько підходила до 12-палої кишки і її стінка у цьому місці була дуже стоншена, формувалася нориця, яка могла будь-якої миті розірватися. Це практично фатальний стан, врятувати пацієнта у таких випадках практично неможливо», – каже судинна хірургиня Юлія Мота.

Надскладна і ризикована операція тривала понад 4 години. Судинні хірурги видалили частину аорти з затромбованою аневризмою, а клубові аневризми не рухали, а просто перекрили до них кровопостачання і налагодили кровотік в обхід, встановивши біфуркаційний (розгалужений) протез.

Операція пройшла вдало. Єдина нирка чоловіка почала нормально кровопостачатися, нормальне кровопостачання пішло і до ніг.

Професор Ігор Кобза розповів ZAXID.NET, що судинні хірурги прооперували понад 1500 хворих з аневризмою аорти, але пацієнта з єдиною вродженою ниркою і тромбозом аневризми аорти оперували вперше. Це дуже рідкісний діагноз.

У середу, 26 листопада, Степана Герасимовича виписують з лікарні. Чоловік почувається добре, самостійно ходить, без болю у нозі. Контрольне УЗД показало, що у чоловіка все спокійно, аналізи також у нормі. Дружина Олена сподівається, що чоловік швидко відновиться після операції.