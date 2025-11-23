Львів'янин Ярослав Дорош з кардіохірургами, які його оперували: Назаром Грабовським (зліва) і Орестом Куштою

68-річний львів’янин Ярослав Дорош і 55-річний киянин Валерій Пальчик не знайомі між собою. Та обоє майже одночасно потрапили у ситуацію, яка загрожувала їхньому життю. У них діагностували гостре розшарування аорти. З такою патологією понад 50% хворих помирає. Та львівським кардіохірургам вдалося дивом обох врятувати. Для цього пацієнтів довелося повністю знекровити і їхні тіла під час операції охолодити до 20 градусів. Нині розповідаємо дві дивовижні історії порятунку.

Коли пацієнт потрапив на операційний стіл, його тиск був на нулі

Донька Ярослава Дороша розповіла ZAXID.NET, що батько ніколи особливо не скаржився на здоров’я, був активний, працював. А тут раптом впав і втратив свідомість. Лікарі «швидкої», які прибули на виклик, запідозрили гострий інфаркт міокарда і доставили хворого до Львівського обласного кардіоцентру. Пацієнт скаржився на біль за грудиною, у нього різко впав тиск – 70 на 40 мм рт.ст.

Кардіологи інфарктного відділення призначила хворому термінове дообстеження, результати якого показали, що стан критичний. У пацієнта була гостра тампонада серця (накопичення крові у так званій серцевій сумці, що стискала серце і перешкоджала його наповненню та скороченню) та гостре розшарування висхідної аорти та дуги.

Проводити інші додаткові обстеження не було часу, бо пацієнт міг будь-якої миті померти, тож кардіохірурги відразу взяли його в операційну.

«Коли пацієнт потрапив на операційний стіл, у нього тиску уже не було. Зіниці не реагували на світло, до того ж було глибоке ураження головного мозку», – повідомив ZAXID.NET завідувач кардіохірургічного відділення Центру Назар Грабовський.

З таким діагнозом вдається врятувати далеко не всіх, понад 50% хворих помирає. На порятунок хворого у спеціалістів були лічені хвилини. Кардіохірурги максимально швидко розкрили грудну клітку, дісталися до серця і забрали кров та згустки з серцевої сумки. Це дало тимчасовий результат, дозволило трохи підняти тиск. А тоді кардіохірурги розпочали операцію з ліквідації розшарування висхідного відділу аорти і дуги.

До операційної команди увійшли: кардіохірурги Орест Кушта, Назар Грабовський, анестезіолог Антон Лесик, перфузіолог Петро Варцабюк, операційні сестри Ірина Фостяк, Галина Левицька, Христина Галинович та анестезистка Оля Барщак.

Це вкрай складна й ризикована операція, яка вимагає неабияких професійних знань і вміння. Цей етап операції вимагає зниження температури тіла пацієнта до нижче 20 градусів, повного знекровлення і зупинку роботи майже всіх органів.

Операція тривала близько 6 годин. Кровообіг було повністю зупинено на годину і 6 хвилин. Іншими словами, весь цей час організм був обезкровлений і не працював жодний орган пацієнта, за винятком мозку. Кровопостачання до нього налагодили через систему штучного кровообігу.

Кардіохірурги висікли ушкоджену частину аорти і на це місце встановили протез. Судини, які відходили від дуги аорти і постачали кров до головного мозку, були повністю відірвані. Їх пришили до протеза висхідної аорти та дуги.

Операція була надскладна і травматична для пацієнта, але лише так можна було врятувати чоловіка. Пацієнт місяць провів у реанімації, пройшов складну реабілітацію, а 20 листопада його перевели у палату.

У понеділок, 24 листопада, Ярослава Дороша виписують з лікарні. Він самостійно ходить, їсть, говорить. Через те, що було глибоке ураження мозку, є ще невеликий неврологічний дефект, який щодня зменшується. Кардіохірурги кажуть, що з часом він мине.

Приїхав до Львова у відрядження і потрапив на операційний стіл

У медицині часто бувають випадки, коли до медзакладу одночасно або з невеличкою перервою потрапляють пацієнти майже з однаковими діагнозами. Так було і в спеціалістів кардіоцентру.

55-річний Валерій Пальчик – житель Донеччини. Під час війни він переїхав жити до Києва і на початку листопада приїхав на Львівщину у відрядження, у Миколаїв. Раптом посеред дня йому стало погано. Медики «швидкої», яких викликали співробітники, діагностували у нього гострий інфаркт міокарда і госпіталізували у місцеву лікарню, а звідти скерували до Львівського обласного кардіоцентру.

У Центрі пацієнта дообстежили і відразу скерували у відділення інтервенційної діагностики та стентування коронарної артерії, де чоловікові провели стентування коронарних артерій. Його стан відразу поліпшився. Та через два дні знову виник біль у грудях. Обстеження показало, що в пацієнта – гостре розшарування аорти. Його також треба було невідкладно оперувати.

Киянин Валерій Пальчик з професором Любомиром Куликом (зліва) і Назаром Грабовським

«Та терміново провести оперативне втручання було неможливо. Такі операції самі по собі пов’язані з великим ризиком кровотечі. А пацієнт після гострого інфаркту міокарда приймав велику дозу препаратів для розрідження крові, що створювало додатковий ризик виникнення кровотечі. Тож операцію довелося відкласти на два дні, аби вивести з організму препарати, які розріджують кров», – каже Назар Грабовський.

Оперував пацієнта спільно зі спеціалістами кардіоцентру професор, кардіохірург Університетської лікарні ЛМНУ Любомир Кулик. Пацієнту також довелося розкривати грудну клітку, підключати штучний кровообіг, охолоджувати організм. Його тіло було повністю обезкровлене 30 хвилин. 21 листопада пацієнта виписали з лікарні і він з дружиною повернувся до Києва.