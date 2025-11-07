Чоловік вже вдома і почувається добре

Спеціалісти львівської лікарні св. Луки врятували 50-річного львів’янина Романа Домарецького з найважчою формою інфаркту. У нього тричі виникала загроза для житття і лікарі тричі її відвернули. Шанс вижити у пацієнта був 1% і він ним скористався.

На початку жовтня у чоловіка виник дискомфорт у грудях під час будь-яких навантажень, та він це ігнорував. Та вночі на третій день після появи перших симптомів з’явився сильний та пекучий біль. Дружина викликала «швидку». Спеціалісти діагностували у пацієнта гострий інфаркт міокарда всієї передньої стінки лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки. Це досить велика зона ураження серцевого м'яза. Тож втрачений час міг коштувати пацієнтові житття, повідомили у лікарні.

Причину інфаркту лікарі встановили вже під час коронарографії. У пацієнта було перекриття проксимального відділу передньої міжшлуночкової артерії, яка є однією з основних судин та постачає кров до серця. Хірургам потрібно було якомога швидше відновити кровотік. Для цього вони завели в судину катетер, доправили стент і розширили просвіт артерії. Та після встановлення стента у чоловіка виникла шлуночкова пароксизмальна тахікардія – смертельно небезпечне порушення ритму. Серцебиття пацієнта пришвидшилося до 200 ударів на хвилину. Лікарі розпочали непрямий масаж серця та електричну дефібриляцію. Пацієнта вдалося врятувати.

Та на цьому боротьба за його життя не завершилася. За кілька годин вже під час перебування у палаті інтенсивної терапії у нього виникли нові ускладнення, що були справоковані не лише обширністю інфаркту, а й хронічним захворюванням пацієнта – цукровим діабетом.

«Фракція викиду, тобто обсяг перекачаної крові під час скорочення серця, впала до 20% при нормі – понад 55.Розвинувся і набряк легень. Щоб підтримати насосну функцію серця, лікарі під’єднали пацієнта до внутрішньоаортального балонного контрпульсатора. Вже за три доби стан чоловіка стабілізувався, його від’єднали від апарата та продовжили медикаментозне лікування», – кажуть у лікарні.

Спеціалісти лікарні тричі відвернути загрозу життю пацієнта. Нині він уже вдома, почувається добре.