Маленький пацієнт з батьками ( у центрі) і нейрохірургами, які його врятували

Нейрохірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая врятували 6-місячного хлопчика, який при падінні отримав важку черепно-мозкову травму. Шанси, що малюк виживе, були 50 на 50. І хлопчик вижив.

Батько малюка Владислав – військовий з Львівщини, який пройшов пекло «Азовсталі» та пробув у полоні 659 днів. А вже за кілька місяців після звільнення вони з дружиною дізналися, що чекають на первістка. І цьогоріч у березні в них народився син Данило. 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, родина пішки поверталася з нагородження, де Владиславу вручили почесну відзнаку. Дружина Юлія несла сина в ергорюкзаці – переносці для малюків, і раптом зашпорталася і впала на бруківці. Данилко не впав на спинку, але голівка по інерції відхилилася назад і він травмувався. Батьки відразу звернулися до лікарів.

Коли мати питала лікаря, коли їх випишуть, почула у відповідь: «Мова йде не про виписку, а про життя дитини».

Лікарі діагностували у 6-місячного малюка важку черепно-мозкову травму. В критичному стані його відразу відправили до Львова, у дитячу лікарню св. Миколая, повідомили у медзакладі.

«Дитину відразу госпіталізували в реанімацію. Стан погіршувався буквально з кожною хвилиною. Було проведено нейросонографію – УЗД через тім’ячко з підозрою на крововилив. Комп’ютерна томографія показала величезну епідуральну гематому об’ємом близько 150-200 мл. Це дуже великі розміри для немовляти», – каже завідувач нейрохірургічного відділення Тарас Микитин.

Лікарі оцінювали шанси на те, що Данилко виживе – 50 на 50. Треба було якнайшвидше видалити гематому, що займала близько 1/7 мозку малюка. Така операція була надзвичайно ризикованою. Однак без неї малюк би точно не впорався. Під час втручання нейрохірургам вдалося повністю забрати всю гематому без залишку. Ще кілька днів після операції Данилко перебував у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Хлопчик вижив.

Коли стан хлопчика стабілізувався, лікарі помітили незначну слабкість у лівій ручці та ніжці, та вважають, що після реабілітації цей неврологічний дефект повністю зникне і в майбутньому Данилко буде цілком здоровим.