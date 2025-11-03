Сашко зі своєю рятівницею - дитячою хірургинею Галиною Курило

Команда спеціалістів львівської дитячої лікарні св. Миколая врятувала 16-річного підлітка з Буковини, у якого раптово почала відмовляти печінка через рідкісне генетичне захворювання, що проявляється у підлітковому віці. Вчасно діагностоване захворювання і відповідне лікування дозволили підлітку уникнути трансплантації органа.

Якось Сашко повернувся додому і батьки його не впізнали: шкіра та склери очей були дуже жовтими. Син скаржився на втому, а за кілька днів до цього у нього виник свербіж. Медики, до яких повезли хлопця, здивували: у Сашка відмовляє печінка. Але чому? Діагноз встановити не вдалося і підлітка скерували у дитячу лікарню Львова, в якій вже багато років рятують дітей із захворюваннями печінки з усієї України, повідомили у лікарні.

Стан Сашка був важким: сплутане мовлення, високий білірубін та перші ознаки печінкової недостатності. У лікарні кажуть, що ще трохи і лікарі змушені були б ставити хлопця в лист очікування на трансплантацію. Керівниця Центру холестатичних захворювань лікарні Галина Курило з командою взялася за порятунок важкого пацієнта. Його аналізи надіслали у європейську клініку.

Результат отримали через три тижні: у хлопця рідкісне генетичне захворювання, що проявляється у підлітковому віці – первинний склерозуючий холангіт II типу. Ця хвороба спричиняє рубцювання та запалення жовчних проток. Вони звужуються, а жовч накопичується в печінці та руйнує орган аж до повної відмови.

Після встановлення точного діагнозу, Галина Курило призначила необхідну терапію. Деякі препарати довелося замовляти з-за кордону. На щастя, львівські медики встигли врятувати хлопця.

«Зараз печінка Сашка працює як наша з вами. Нам вдалося призупинити ознаки недостатності. Торік за наказом МОЗ ми зареєстрували Центр холестатичних захворювань, бо маємо більш ніж 10-річний досвід лікування захворювань печінки та співпрацюємо із закордонними спеціалізованими клініками, зокрема з Університетською клінікою Saint-Luc у Брюсселі, де навчаються провідні трансплантологи Європи, а також із Центром здоровʼя дитини у Варшаві. Наша мета — забезпечувати українським дітям з хворобами печінки сучасне лікування на рівні світової медицини, аби передусім зберегти орган та уникнути трансплантації. Та коли хвороба надто агресивна, команда завжди готова до різних варіантів», — каже керівниця Центру Галина Курило.

Зараз Сашко почувається добре і вже повернувся додому і на навчання у школі.