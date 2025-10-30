8-річна Зоряна з відомим хірургом з Туреччини Хаконом Агіром (зліва) і львівським хірургом Орестом Лешневським

У Центрі дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) львівські хірурги спільно з відомим турецьким хірургом Хаконом Агіром провели складну реконструктивну операцію 8-річній дівчинці з Терполя з рідкісною вродженою вадою. Батьки дитини шукали допомоги в Італії, Польщі, Німеччині, але ніхто не наважувався прооперувати дівчинку.

У Зорянки діагностували синдром Гольденхара – рідкісне вроджене захворювання, яке призвело до гіпоплазії лівої половини обличчя: нижньої щелепи та вушної раковини.

«Після КТ ми встановили спеціальний дистрактор – механічний прилад для поступового розширення щелепи. Операція полягала у його постановці на нижню щелепу та повному розсіченні кістки. Потім упродовж майже двох місяців мама в амбулаторних умовах підкручувала апарат спеціальним ключем, що дозволило витягнути щелепу майже на 2 см з лівого боку», – каже дитячий та пластичний хірург Орест Лешневський.

При видаленні дистрактора хірурги провели одночасну процедуру ліпофілінгу, заповнивши дефект жиром для кращої симетрії обличчя. У майбутньому Зорянка потребуватиме ще кількох таких корекцій.

Лікарі кажуть, що це перша операція у Центрі із застосуванням дистрактора. Хірурги Центру мають досвід лікування синдрому Гольденхара, але дистрактор підходить не всім дітям. «Якщо є протипокази, використовуємо інші методи. Наприклад, одному пацієнту ми сформували щелепу з частини ребра і закріпили спеціальними пластинами», – пояснив Орест Лешневський.

І хоч на дівчинку попереду чекає ще декілька реконструктивних втручань, ця операція додала і дитині, і батькам впевненості у тому, що все у Зоряни буде добре. За словами мами, донька вже не соромиться і не боїться глузувань з боку однолітків та інших дітей.