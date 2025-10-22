Проводити цю складну операцію львівським нейрохірургам допомагав колега з Вінниці

Нейрохірурги Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) успішно видалили рідкісну пухлину шийного відділу хребта 14-річному підлітку з Львівщини. До команди, яка оперувала хлопця, увійшов і нейрохірург з Вінниці Валерій Пилипчук, який спеціалізується на складних операціях на хребті.

Утвір у Назара розташовувався в зоні, де відходять важливі нерви, які відповідають за рух і чутливість рук. Одним із основних проявів хвороби була слабкість у руці. Поруч проходять і великі судини, трахея та спинний мозок. Лікарі кажуть, що такі пухлини трапляються в практиці дитячого нейрохірурга вкрай рідко, 1-2 рази за карʼєру.

Операції з порушенням міцності шийного відділу хребта в дитячому віці проводять рідко. У Назаровому випадку ситуацію ускладнювало те, що пухлина притискала життєво важливі структури, створюючи загрозу проростання в спинний мозок. Це могло призвести до повної втрати рухливості рук і ніг. Саме тому більшість фахівців, до яких зверталися рідні хлопця, не наважувалися оперувати, повідомили у Центрі.

Нейрохірурги Центру мають досвід проведення найскладніших нейрохірургічних операцій, а сучасне обладнання дозволяє робити їх безпечно та ефективно.

«Коли ми стикаємося з рідкісною патологією, яка потребує підсилення – завжди шукаємо допомоги найкращих. Ми вдячні колезі Валерію Пилипчуку, який допоміг видалити пухлину та стабілізувати хребет з допомогою спеціальної титанової системи. Утвір проростав і руйнував хребці, які формують хребет і утримують каркас. Після його видалення хребет став нестабільним. Та спільними зусиллями ми впоралися», – каже керівник Клініки дитячої нейрохірургії, хірургії епілепсії та нейрофізіології Центру Михайло Ловга.

Нині Назар уже вдома. Хлопець мріє якнайшвидше відновитися і знову сісти за кермо трактора, щоб допомагати татові по господарству.