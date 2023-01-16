Судно тимчасово заблокувало рух Босфорською протокою

Вантажне судно, що прямувало з України в Туреччину, сіло на мілину в Босфорській протоці й тимчасово заблокувало її. Про це 16 січня повідомила агенція Anadolu Agency з посиланням на турецьке Головне управління берегової безпеки.

Судноплавство в Босфорі тимчасово призупинене. Наразі тривають рятувальні роботи щодо судна.

«Наше рятувальне судно Nene Hatun, буксири Kurtarma-5, 8, 9 і катер KEGM-8 були негайно направлені на місце події для 142-метрового суховантажу MKK-1, який сів на мілину в Умурьері під час плавання з України до Стамбула», – повідомили в управлінні берегової безпеки.

Зазначається, що суховантаж MKK-1 під прапором Палау, що прямував з України до Стамбула, сів на мілину о 7:30 сів перед бухтою Бейкоз Анадолу Каваджи через відмову керма. Жертв, постраждалих та забруднення довкілля не зафіксовано.

Нагадаємо, Босфорська протока є ключовим логістичним шляхом для експорту українського зерна.