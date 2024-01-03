Мегамозок намагається стати інфлюенсером у соцмережах

У 2024 році вийде мультсеріал про нові пригоди харизматичного лиходія Мегамозок. Студія DreamWorks Animation випустить його під назвою «Megamind's Guide to Defending Your City» («Посібник Мегамозка із захисту свого міста»).

Серіал розповість про життя Мегамозка після того, як він став супергероєм свого міста. Мегамозок намагається стати інфлюенсером у соцмережах та справжнім супергероєм.

Замість Вілла Феррелла, який озвучував Мегамозка у повнометражному мультфільмі 2010 року голосом суперлиходія буде Джефф Беннетт.

Над мультсеріалом працюють сценаристи «Мегамозку» Алан Скулкрафт та Брент Саймонс.

Дата його прем'єри поки невідома.