Важливим питанням у 2020-х роках є те, як світові економіки справляються з інфляцією

Згідно зі звітом британського Центру економічних та ділових досліджень (CEBR), у 2022 році обсяг світової економіки вперше перевищить 100 трильйонів доларів США. Про це повідомляє Reuters.

За даними CEBR, Китай може випередити США і стати першою світовою економікою у 2030 році, що на два роки довше, ніж прогнозувалося раніше.

Індія вже в наступному році може випередити Францію, а потім Велику Британію в 2023 році, щоб відновити своє місце шостої найбільшої економіки світу. Натомість Німеччина перебуває на шляху до того, щоб випередити Японію за рівнем обсягу економіки у 2033 році.

Важливим питанням у 2020-х роках є те, як світові економіки справляються з інфляцією, яка зараз досягла 6,8% у США. За словами аналітиків, якщо взяти під контроль ситуацію не вдасться, то світові доведеться підготуватися до рецесії у 2023 або 2024 роках.

Що говорять в CEBR про Україну

Що стосується України, в CEBR зазначають, що наша держава належить до країн із рівнем доходів нижче середнього, де ВВП на душу населення, скоригований за паритетом купівельної спроможності, станом на 2021 рік становить 14146 доларів США.

Після скорочення ВВП на 4% у 2020 році економіка України, як очікується, зросте лише на 3,5% у 2021 році, що на 0,7% нижче рівня 2019 року, який вдасться наздогнати лише в 2022 році.

Прогнозується, що в період із 2022 по 2026 рік щорічні темпи зростання ВВП прискоряться в середньому до 3,6%. Однак надалі очікується, що зростання економіки знизиться в середньому до 2,9% на рік.

Прогнозується, що між 2021 і 2036 роками Україна підніметься з 55-го на 53-е місце в рейтингу економік світу.

Зазначимо, що економіка Єврозони та усього ЄС подолала економічне падіння минулого року, викликане першими хвилями пандемії, вийшла на доепідемічний рівень та почала зростання швидшими за прогнозні темпами.