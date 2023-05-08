Повернути кошти, виділені Світовим банком, Україна має до 2033 року

Україна отримала від Світового банку 189,32 млн євро на виплати зарплат українським вчителям та держслужбовцям. Кошти надали на пільгових умовах Міжнародної асоціації розвитку (МАР), повідомили у понеділок, 8 травня, у прес-службі Міністерства фінансів України.

Кошти, які виділив Світовий банк, передбачаються для часткових виплат зарплат працівникам-бюджетникам, зокрема, вчителям та службовцям державного апарату за лютий 2023 року. Кошти, які передали Україні, потрібно повернути протягом десяти років з чотирирічним пільговим періодом.

«Вдячний команді Світового банку за підтримку фінансової стійкості України. Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, 3 квітня Україн отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) на 2,7 млрд доларів. Транш надійшов до держбюджету за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування. 31 березня Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) для України в розмірі 15,6 млрд доларів. Натомість Україна має зміцнювати політики, які підтримують фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність, а також підтримувати економічне відновлення з одночасним покращенням управління.