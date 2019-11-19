Світовий банк поліпшив прогноз зростання економіки України у 2019 році

Світовий банк покращив свій прогноз щодо зростання ВВП України у 2019 році з 3,4% до 3,6%. Про це 18 листопада повідомила старша економістка банку Анастасія Головач, поінформував «Інтерфакс-Україна».

«На 2019 рік ми не очікуємо несподіванок і думаємо, що ВВП України виросте на 3,6%. Хороший показник, але зовнішні ризики деяким чином для України посилюються, тому важлива структурна трансформація економіки», – заявила Головач.

До слова, згідно з даними Державної служби статистики, у третьому кварталі 2019 року реальний ВВП збільшився на 4,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) реальний ВВП збільшився на 0,7%.

У другому кварталі 2019 року економіка зросла на 4,6% у річному вимірі, прискорившись з 2,5% у першому кварталі 2019 року. Фактичні темпи зростання економіки України у другому кварталі перевищили оцінку Національного банку.